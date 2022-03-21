Кошти від продажу картини Бенксі підуть на підтримку Охматдиту

У Лондоні на тихому аукціону продадуть антивоєнну картину Бенксі. Усі кошти підуть на підтримку дитячої лікарні Охматдит. Про це Львівському порталу повідомили в МОЗ.

У Лондоні анонімно на продаж виставили унікальну антивоєнну картину Бенксі – Вanksy’s CND Soldiers, unsigned. Стартова ціна картини – 20 тисяч фунтів стерлінгів, понад 750 тисяч гривень. Благодійний аукціон триватиме до 27 березня.

«Незважаючи на активні обстріли та авіаудари Російської Федерації, спеціалісти «Охматдиту» продовжують залишатися в Києві для захисту та лікування дітей і поранених, яких доставляють до лікарні. Завдяки самовідданій роботі лікарні своєчасна медична допомога надається пацієнтам у повному обсязі, а зібрані кошти забезпечать продовження цієї важливої роботи», – зазначили організатори акції.

Зазначимо, Бенксі – скандально відомий англійський андерграундний художник графіті, політичний активіста та режисер. Його особа невідома.

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Фото: Вanksy’s CND Soldiers, unsigned