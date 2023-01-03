На Херсонщині авто підірвалось на міні: двоє загиблих

Внаслідок підриву автомобіля на міні у Херсонській області загинули двоє чоловіків. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич на своїй сторінці у Facebook.

Фатальний випадок стався у Бериславському районі. На виїзді зі села Мала Олександрівка автомобіль із цивільними підірвався на ворожій міні.

Від отриманих травм двоє чоловіків загинули.

«На Херсонщині ще багато замінованих територій. Наші героїчні сапери щодня працюють над тим, аби зробити нашу землю безпечнішою, але кількість ворожих мін та нерозірваних снарядів дуже велика», – наголосив Ярослав Янушевич.

Він закликав мешканців Херсонщини бути максимально обережними і не чіпати жодних підозрілих предметів. Про виявлену знахідку слід негайно повідомити поліцію чи ДСНС.

Нагадаємо, в Україні досі заміновано 30% території (174 тисячі кв км), тоді як станом на квітень розмінування потребували близько 300 тисяч кв км, тобто майже половина площі держави.

Щодоби рятувальники та інші спецслужби обстежують близько 70 га землі, однак задля оперативнішого розмінування територій українських сил є замало.

У Держдепі США кажуть, що розмінування в Україні є найбільшим викликом для саперів із часів Другої світової війни. При цьому американці заявили, що тактика росіян мінувати все навколо в Україні, а особливо цивільні об’єкти і навіть тіла вбитих, нагадує дії терористів ІДІЛу в Сирії та Іраку.

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