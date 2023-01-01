У Львові відзначили 114 річницю дня народження Бандери

У Львові 1 січня вшанували пам’ять голови Проводу ОУН, Героя України Степана Бандери з нагоди 114-ї річниці від дня його народження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужюі ЛОВА.

Урочисті заходи відбулися біля пам’ятника Степану Бандері у Львові.

Учасники заходу поклали квіти до пам’ятника Степану Бандері, долучилися до спільної молитви за Україну, співали українські патріотичні пісні. Захід супроводжувала хорова капела Трембіта.

До вшанування долучилися представники депутатського корпусу, обласної, районної та місцевої влади, ветерани УПА, мешканці та гості Львівщини. Окрім того, під час заходу відзначили лауреатів премії імені Героя України Степана Бандери.

Довідка.

Степан Андрійович Бандера (1909 – 1959) – один із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху ХХ століття, голова проводу ОУН-Б – одного з підрозділів Організації Українських націоналістів після її розколу.

Разом з Ярославом Стецьком став автором і проголосив Акт відновлення Української держави від 30 червня 1941 року, за що їх відправили до концтабору.

ОУН-Б, яку очолював Бандера, стала засновницею Української Повстанської Армії.

Після розпаду СРСР для багатьох українців ім’я Степана Бандери стало символом боротьби за незалежність України.

Фото: ЛОВА та ЛМР

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