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Синоптики попереджають про пориви вітру

Андрій Котенський

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Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що сьогодні до кінця доби і на завтра, 1 січня, по місту Львову очікуються пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Містян закликають не ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 1580.

Як відомо 1 січня 2023 року Львів побив температурний рекорд за останні 130 років спостережень.

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