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За вікном весна. 1 січня Львів побив температурний рекорд

Андрій Котенський

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Львів побив температурний рекорд за останні 130 років спостережень. Зокрема, в ніч на неділю, 1 січня, температура повітря у місті становила не менше 9 градусів тепла, а в день піднялася до 13 градусів тепла.

За даними sinoptik.ua, Новий рік на Львівщині розпочався із рекордних 9 градусів тепла, а о 11.49 у Львові вже зафіксовали рекордну температура повітря за весь час спостережень – 13 градусів тепла.

До слова, найхолодніше 1 січня було у 1997 році коли зафіксували всього 20.3° морозу, а торік на Львівщині зафіксували не звичні для зими 9 градусів тепла.

За даними синоптиків, новий температурний рекорд у Львові може бути ще більший, адже ближче до обіду може прогрітися до 14 градусів тепла.

Похолодання у Львові прогнозують під кінець тижня.

Станом на 13.30 у Львові зафіксували 14 градусів тепла.

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