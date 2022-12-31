ОСТАННІ НОВИНИ

До України не долетіла російська ракета і впала на території РФ

Наталя Дуляба

|

У суботу, 31 грудня, у Волгоградській області РФ впала ракета, яку росіяни запускали задля масованої атаки по Україні. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ у своєму Telegram.

Одна з ракет, які Росія запускала 31 грудня по території України, не вилетіла за межі РФ і впала у Жирнівському районі Волгоградської області. Відповідні кадри з місця росіяни вже поширюють у мережі.

«Поки що невідомо, чи це рашисти самі збили свою ракету, чи вона впала через технічні несправності», – кажуть у СтратКомі.

Трохи згодом у Повітряних Силах теж заявили, що під час атаки 31 грудня декілька ракет не долетіли до України і впали на території самої Росії. Втім усі деталі наразі уточнюються.

Нагадаємо, в суботу в обід, 31 грудня, російські окупанти здійснили 11 ракетну атаку по Україні, попередня була 29 грудня.

Наразі відомо, що найбільше постраждав Київ. Там вже є загиблий, більше десятка поранених і мінімум кілька пошкоджених об’єктів, серед яких – готель. Детальніше читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Азов» нагородив «АТБ» за стабільну допомогу українським добровольцям
Анастасія ПИЖ
«Азов» нагородив «АТБ» за стабільну допомогу українським добровольцям

З перших днів повномасштабного вторгнення ворога в Україну корпорація «АТБ» робить усе можливе, а часом і неможливе, щоб...

Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

всі статті
Львівський портал