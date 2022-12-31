До України не долетіла російська ракета і впала на території РФ

У суботу, 31 грудня, у Волгоградській області РФ впала ракета, яку росіяни запускали задля масованої атаки по Україні. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ у своєму Telegram.

Одна з ракет, які Росія запускала 31 грудня по території України, не вилетіла за межі РФ і впала у Жирнівському районі Волгоградської області. Відповідні кадри з місця росіяни вже поширюють у мережі.

«Поки що невідомо, чи це рашисти самі збили свою ракету, чи вона впала через технічні несправності», – кажуть у СтратКомі.

Трохи згодом у Повітряних Силах теж заявили, що під час атаки 31 грудня декілька ракет не долетіли до України і впали на території самої Росії. Втім усі деталі наразі уточнюються.

Нагадаємо, в суботу в обід, 31 грудня, російські окупанти здійснили 11 ракетну атаку по Україні, попередня була 29 грудня.

Наразі відомо, що найбільше постраждав Київ. Там вже є загиблий, більше десятка поранених і мінімум кілька пошкоджених об’єктів, серед яких – готель. Детальніше читайте за цим посиланням.

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