Окупанти заборонили виїзд із Генічеська, – Генштаб

31 грудня, на 311 добу повномасштабної війни, російські окупаційні війська здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. До будівництва інженерних загороджень на Донбасі залучають цивільних із РФ, а на Херсонщині закрили виїзд із Генічеська. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 31 грудня.

З 12:40 до 14:30 ворог завдав масованого ракетного удару. За попередніми даними, загалом було здійснено близько 20 пусків ракет. Кілька із них не долетіли до України і впали на території РФ (інформація уточнюється). Сили і засоби протиповітряної оборони знищили 12 крилатих ракет у Київській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Також на Київщині збито ворожий безпілотник «Орлан-10», що здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції нашої ППО.

Крім того, окупанти провели 12 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема, по інфраструктурі населених пунктів Донецької та Херсонської областей.

Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Всіх закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги навіть у свята!

Рашисти не припиняють наступальних дій на Лиманському і Бахмутському та здійснюють спроби покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Ходине, Атинське, Велика Рибиця, Запсілля і Рясне Сумської області та Уди, Стрілеча, Алісівка, Красне, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Тернова і Катеринівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку агресор обстріляв райони населених пунктів Лозова Перша, Западне, Масютівка, Токарівка, Куп’янськ і Орлянське Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Площанка, Макіївка, Невське і Діброва Луганської області, а також Червонопопівка, Терни та Торське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку обстріли росіян зафіксовано у районах більше ніж 20 населених пунктів. Серед них – Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляно Веселе, Авдіївку, Невельське, Мар’їнку, Красногорівку та Новомихайлівку на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь потрапили Времівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар та Микільське Донецької області.

На Запорізькому напрямку загарбники здійснили обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії в районах понад 15 населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Чарівне та Дорожнянка Запорізької області.

На Херсонському напрямку від обстрілів, зокрема постраждала цивільна інфраструктура Антонівки, Токарівки, Миколаївки та Херсона.

«Російські окупаційні війська посилили адміністративно-поліцейський режим на час новорічних свят в окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території. Так, з 31 грудня по 6 січня закрили на виїзд місто Генічеськ Херсонської області, а також заборонили виїзд жителям навколишніх сіл», – кажуть у Генштабі.

Для того, щоб влаштовувати інженерні загородження на Донеччині, Луганщині та Херсонщині окупанти залучають цивільних із території Російської Федерації.

Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження загарбників та ще один удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили і військової техніки та пункт управління загарбників.

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