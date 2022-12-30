На війні загинув львів’янин Богдан Бродюк

31 грудня, в останній день 2022 року, Львів проведе в останню путь ще одного свого захисника – 39-річного Богдана Бродюка, який загинув на війні з російськими окупантами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Чин похорону розпочнеться о 10:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вуд. Театральна, 11), о 10:30 год. – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Поховають Богдана Бродюка на Личаківському кладовищі, де спочивають загиблі захисники зі Львова.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм – пл. Катедральна – пл. Ринок – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Біографічна довідка воїна

Львів’янин Богдан Бродюк (26.01.1983 – 27.12.2022) навчався у ліцеї №46 імені В’ячеслава Чорновола. Закінчив географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

До початку повномасштабного вторгнення Росії працював менеджером на підприємстві «Все для меблів».

У вересні 2022 року став на захист Батьківщини у лави 60 окремої механізованої Інгулецької бригади Корпусу резерву ЗСУ.

У Богдана Бродюка залишилися дружина, син, батьки та брат.

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