Колаборантка з Херсона сама здалась правоохоронцям

Чиновниця з Херсона, яка після російської окупації перейшла на бік ворога, тепер сама здалась правоохоронцям. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Йдеться про колишню очільницю відділу соціально-психологічного забезпечення виправної колонії Херсона, яку правоохоронці вже оголосили у розшук за колабораційну діяльність.

Встановлено, що після захоплення міста вона підтримала загарбників і вступила до лав окупаційної адміністрації РФ. Там її призначили керівницею «відділу кадрів» у створеній агресором «виправній колонії».

«На цій «посаді» колаборантка агітувала місцевих жителів підтримати країну-агресора та приєднатися до лав каральної установи рашистів. За це обіцяла «крісла» в окупаційному органі та лояльність російських загарбників», – кажуть в СБУ.

Спецслужби задокументували злочинні дії колаборантки, оголосили їй підозру та оголосили у розшук.

Після звільнення Херсона вона, усвідомлюючи невідворотність покарання, добровільно з’явилася до суду, де їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі у межах кримінального провадження триває розслідування (ст. 111-1 ККУ). За колабораційну діяльність фігурантці загрожує до 15 років позбавлення права обіймати держпосади.

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