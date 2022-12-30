Дев’ятьом львів’янкам виповнилось 100 і більше років

У грудні відразу дев’ять мешканок Львова відзначили свої 100 і більше років. Найстаршою довгожителькою була Ніна Медвєдєва, якій виповнилось 105 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Першою свій День народження відзначила Емілія Прокопович: 10 грудня їй виповнився 101 рік.

19 грудня львів’янка Катерина Качинська святкувала столітній ювілей.

Наступного дня, 20 грудня, своє століття відзначила Анастасія Самбур.

З нагоди 101 уродин 24 грудня вітання приймала Ганна Кострицька.

А на Різдво 25 грудня День народження відзначили одразу троє львів’янок. У цей день 100 років виповнилось Надії Шибаєвій, 101 рік – Антоніні Гітіній, 102 роки – Парасковії Кушницькій.

Уже 26 грудня вітання приймала найстарша груднева ювілярка, Ніна Медвєдєва, якій виповнилось 105 років.

Завершила грудневий ювілейний цикл Ксенія Куренна – 27 грудня її вітали зі століттям.

Львів традиційно вітає всіх своїх довгожителів і виділяє їм із бюджету по 5000 грн одноразової матеріальної допомоги. Від імені громади міста поважних львів’янок привітали представники мерії і вручили їм ще пам’ятну монету.

Зауважимо, що традиція привітання довгожителів у Львові існує вже 15 років.

На виплати одноразових допомог львів’янам-довгожителям у бюджеті міста-2022 передбачили 280 тисяч грн.

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Фото: ЛМР