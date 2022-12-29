Зеленський підписав закон «Про медіа», який був вимогою для руху в ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про медіа», який був необхідним критерієм для руху України в ЄС. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Так, Зеленський підписав закон, за який депутати проголосували 13 грудня. Після критики документа нардепи документ ухвалили з компромісними позиціями.

Зокрема, йдеться про врегулювання статусу каналу «Рада» та вилучення норми щодо виборчого законодавства. Зазначимо, законопроєкт також надає більше повноваження Нацраді з питань телебачення та радіомовлення.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво послаблюють позиції захисту української мови у медіа. «За» відповідне рішення проголосували 233 нардепи.

Громадянський рух «Відсіч» зауважував, що у цей важливий і потрібний для євроінтеграції України законопроєкт олігархічні медіалобісти заховали надзвичайно шкідливі зміни до законодавства. Ці зміни передбачають:

фактичне зменшення української пісенної квоти на радіо на 10%;

повернення артистів-рашистів на екрани шляхом нівелювання Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці;

скасування заборони на популяризацію органів російської влади та її окремих представників у телепередачах і фільмах;

скасування заборони на приниження та зневажання української мови у фільмах;

дозвіл телеканалам і далі безкарно порушувати закон про мову, транслюючи фільми російською;

скасування нещодавно ухваленої заборони пісень російських виконавців тощо.

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