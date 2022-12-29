Ракета рашистів влучила в будинок на Івано-Франківщині і не вибухнула

Одна із російських ракет під час масової атаки атаки України вранці 29 грудня влучила в житловий будинок в Івано-Франківській області, і не вибухнула, повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

«Ранок, село у Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від росії. Прилітає ракета прямісінько в будинок, чудом не вибухає», – повідомив Кирило Тимошенко.

Зазначимо, що зранку по всій території Ккраіни оголосили повітряну тривогу. Близько 09:00 год. на Львівщині пролунали вибухи. Через це у Львів майже повністю залишився без світла, а також стались перебої з мобільним зв’язком.

Силам ППО вдалося збити частину ракет на Львівщині.

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