Сили ППО збили частину ракет на Львівщині, - Козицький

Сили Протиповітряної оборони збили частину ракет, які зранку 29 грудня Росія випустила по Львівщині. Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Голова ОВА заявив про загрозу повторних ударів і закликав залишатись в укриттях.

«Частину ракет, які запустив ворог, на Львівщині сили ППО збили. Є загроза повторних ударів. Не покидайте укриття», – заявив Козицький.

Зазначимо, що зранку по всій території Ккраіни оголосили повітряну тривогу. Близько 09:00 год. на Львівщині пролунали вибухи. Через це у Львів майже повністю залишився без світла, а також були перебої з мобільним зв’язком.