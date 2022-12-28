До Львова прибув Митрополит Епіфаній

28 грудня Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній прибув до Львова. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Глава ПЦУ під час зустрічі з міським головою Львова обговорили питання, пов’язані з вкрай важким, проте переломним історичним моментом, який зараз переживає наша держава. Також Андрій Садовий розповів Митрополиту про екосистему реабілітації НЕЗЛАМНІ, яку вибудовують у Львові.

«Фактично це війна, яка триває вже кілька століть, і попри високу ціну, яку платять своїми життями наші захисники, ми не маємо права опускати рук. Бо якщо ми це зробимо, то заплатимо стократ, ворог знищить мільйони, як вже робив це у минулому, через штучні голоди, і зруйнує усе, що ми любимо й цінуємо – нашу віру, мову, історію, культуру та ідентичність. Ми маємо унікальний шанс назавжди порвати з усіма складовими убивчого «русского міра» та за підтримки міжнародної спільноти збудувати таку Україну, про яку ми усі мріємо. Надзвичайно важливо не втратити цю нагоду через внутрішні чвари та гріх корупції», – сказав Митрополит Епіфаній.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Епіфаній у Львові вшанував полеглих Героїв України і освятив новий храм у Солонці.

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