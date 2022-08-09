Епіфаній у Львові вшанував полеглих Героїв України і освятив новий храм у Солонці

Митрополит Епіфаній у Львові молитвою та покладанням квітів вшанував пам’ять полеглих Героїв України на полі почесних поховань Личаківського цвинтаря. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній спільно з Митрополитом Львівським і Сокальським Димитрієм поклали квіти до могил Героїв України, які загинули під час війни росії проти України.

Як відомо Митрополит Епіфаній перебуває з візитом на Львівщині.

Вранці він звершив освячення престолу і храму на честь Преображення Господнього у селі Солонка, що на Львівщині, та очолив Божественну літургію в ньому.

Фото: ЛМР та ПЦУ

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