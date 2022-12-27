ЗСУ «смачно відповіли» окупантам на їхній терор, – речниця Сил оборони півдня

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирних мешканців на півдні України своїми постійними обстрілами, втім у ніч на 27 грудня ЗСУ дали потужну відповідь. Про результати наразі говорити ще не можна, але вони «дуже смачні». Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Ворог маневрує. Він побоюється нашої відповіді, а вона досить суттєва. Наразі ми ще не можемо звітувати про результати, але вони дуже «смачні», ви про них почуєте дуже скоро. Цієї ночі було відпрацювання, і це вже не “бойові комарі”», – сказала вона.

За словами Наталії Гуменюк, рашисти й надалі обстрілюють правобережжя Дніпра, аби тероризувати мирне населення й нищити критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, нещодавно речниця Сил оборони півдня розповідала, що окупанти готують провокації у цих регіонах України. Не виключено, що вони хочуть створити собі щит для прикриття із місцевих мешканців, адже щоразу змушені переміщатись і ховатись від вогню ЗСУ.

Додамо, невдовзі після деокупації Херсона у листопаді ЗСУ вийшли на рубіж по правому березі Дніпра, тож тепер контролюють всю територію поблизу окупованого Криму.

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