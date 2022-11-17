ЗСУ вийшли на правий берег Дніпра і тепер контролюють територію поблизу Криму, – Генштаб

Українські військові вийшли на рубіж по правому березі Дніпра, тож тепер контролюють всю територію поблизу окупованого Криму. Про це під час брифінгу 17 листопада повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

Так, у межах наступальної операції ЗСУ вийшли до правого берегу річки Дніпро, звільнили від російських окупантів близько 5580 км кв та 198 населених пунктів. Нові зайняті рубежі дозволяють нашим військовим тримати під вогневим контролем території поблизу Криму.

«Наші військові дійсно вийшли на узбережжя річки Дніпро, що нам дозволяє контролювати територію, наближену до тимчасово окупованого Криму. Воїни-артилеристи і взагалі військовослужбовці Збройних Сил України роблять все можливе, щоб уражати противника на максимальній дальності досягнення нашої зброї», – сказав Олексій Громов.

За його словами, після відступу з правобережжя Херсонщини ворог відновлює свої війська і перекидає боєздатні підрозділи на інші напрямки. Для Росії вкрай важливо встановити контроль над Донецькою областю, але в Генштабі не виключають посилення дій окупантів і на інших напрямках.

«Ми не виключаємо, що противник може наростити свої зусилля і на Запорізькому та Луганському напрямках. Якщо далі брати його амбіційні плани, він може спробувати проводити наступальні дії з території Білорусі через Чернігівську та Сумську області. Але це все – його плани. І таке вже було в нашій історії, ми гідно давали відсіч. На цей момент противник дійсно перекидає свої війська на деякі напрямки, але і ми вживаємо відповідних заходів», – наголосив Громов.

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