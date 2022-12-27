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Зеленський розповів, які напрямки наразі потребують максимуму сил

Анастасія Диняк

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Президент України Володимир Зеленський зазначив, що найважчими наразі є фронтові ділянки на сході країни, однак ЗСУ вдається тримати позиції та знищувати ворога. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

Так за даними Зеленського, станом на 26 грудня максимуму сил та концентрації потребують райони Бахмута, Кремінної та інші напрямки на Донбасі. Головнокомандувач наголосив, що ситуація там «важка та болісна».

Російські окупанти витрачають усі доступні їм ресурси, щоб хоча б трохи просунутися вперед, однак ЗСУ тримають позиції.

«Я дякую всім нашим хлопцям, які стоять на позиціях, стоять міцно, і які знаходять можливості, щоб не тільки нічого не втратити, а й щоб вибивати окупантів», – сказав президент.

Нагадаємо, за даними Генштабу, 26 грудня ЗСУ відбили атаки росіян в районах 8 населених пунктів на Донеччині та Луганщині.

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