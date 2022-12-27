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Україна повернула ще 42 тіла загиблих захисників

Ольга Денисяка

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27 грудня Україна повернула тіла 42 загиблих військовослужбовців. Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

«Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти спільно з силовими структурами продовжують повертати додому Героїв, які віддали своє життя за Україну. Сьогодні відбулася чергова передача тіл – доставили 42 загиблих», – йдеться в повідомленні.

Загалом Уповноваженому зі зниклих безвісти від моменту його призначення вдалося повернути додому тіла 869 захисників.

«Щоденно не припиняється робота щодо обміну. Попри те, що процес перемовин складний та тривалий, намагаємося його пришвидшувати. Розуміємо кожну родину, яка чекає на повернення та вшанування оборонців. Повернемо усіх», – наголосив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко. 

Нагадуємо, працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247. Також про зниклу людину можна повідомити особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. 

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