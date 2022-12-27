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У Львові затримали наркоторговця

Анастасія Диняк

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Правоохоронці затримали чоловіка, який продавав у Львові психотропні речовини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, за даними поліцейських, 36-річний львів’янин реалізовував солі PVP на території міста. У його помешканні виявили та вилучили порошкоподібну речовину, ззовні схожу на психотроп PVP, та інші речові докази.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування, чоловіка тримають під вартою.

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