28 грудня Львів попрощається з трьома Героями. Роман Легкий, Сергій Федоров, Борис Яковлев загинули, захищаючи Україну від російських загарбників. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Львів’ян та гостей міста закликають долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів і святкувань.

Чин похорону Героїв розпочнеться об 11:00 год у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:30 год – міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають воїнів на Личаківському кладовищі.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Сергій Федоров (06.09.1975-19.12.2022). Львів’янин.

Навчався у Середній загальноосвітній школі №34 імені Маркіяна Шашкевича. Згодом здобував професійно-технічну освіту за спеціальністю «електрогазозварювальник».

Після завершення навчання проходив військову службу в армії.

У мирний час працював у Регіональній філії «Львівської залізниці» акціонерного товариства «Українська залізниця».

Із початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини від російських окупантів. Боровся проти держави-терориста у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України.

У Сергія Федорова залишилися батьки.

Борис Яковлев (04.07.1966-23.12.2022). Львів‘янин.

Свого часу із родиною переїхав до міста Бахмут Донецької області. Навчався у Бахмутській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №24 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів.

Закінчив Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського та Горлівський автомобільно-дорожній інститут Донецького національного технічного університету. Після завершення навчання проходив військову службу в армії.

У мирний час працював заступником начальника у податковій інспекції міста Бахмута, згодом займався приватним підприємництвом.

Із початком агресії росії добровольцем приєднався до 2-го батальйону спеціального призначення «Донбас». Із 2015 року виконував бойові завдання у складі окремого загону спеціального призначення «Азов». Надалі захищав Батьківщину у лавах 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

У Бориса Яковлева залишилися дружина, двоє синів та онуки.

Роман Легкий (20.05.1975-19.12.2022). Уродженець села Вибранівка Львівської області.

Навчався у Комунальному закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №8 села Вибранівка Львівської області. Закінчив Професійно-технічне училище №53 міста Львова.

Протягом 1992-1994 років проходив військову службу у місті Сколе Львівської області.

У мирний час працював у будівельній сфері.

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації приєднався до лав Збройних сил України. Боронив територіальну цілісність та незалежність України у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України.

У Романа Легкого залишилися дружина та двоє неповнолітніх дітей.

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