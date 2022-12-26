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За держзраду судитимуть бойовика «ДНР», який добровільно пішов воював проти України

Анастасія Диняк

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Судитимуть зрадника, який воював проти України на Херсонщині, а також погрожував мешканцям Каховки та грабував їх. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, за даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення мешканець Донеччини добровільно пішов до «військкомату» у тимчасово окупованому Новоазовську. Там його призначили старшим стрільцем у складі 9-го полку морської піхоти 1-го армійського корпусу РФ.

Боєць брав активну участь у бойових діях у напрямку Херсон-Кривий Ріг. Окрім того, чоловік здійснював розбійні напади на жителів захопленої Каховки. Окупанти грабували громадян, а у разі спротиву – застосовували зброю.

У жовтні 2022 року бойовик потрапив у полон українських військових. У нього вилучили автомат та боєприпаси.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни);
  • ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 5 ст. 260 (Участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує п’ятнадцять років за ґратами або довічним позбавленням волі та з конфіскацію майна.

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