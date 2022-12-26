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На Львівщині затримали вантажівки з контрабандою на 45 млн грн

Ольга Денисяка

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На одному з митних постів у Львівській області у вантажівках знайшли контрабанду брендового одягу та техніки. Вартість товару становить 45 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, три вантажівки із підробленими деклараціями перевезли через державний кордон товару на близько 45 млн грн.

За офіційними документами, автомобілі заїхали на митну територію України із малою кількістю дешевої продукції. Однак, під час обшуків на митному пості правоохоронці виявили повністю заповнені причепи значно дорожчими товарами, зокрема брендовим одягом, побутовою технікою та електротоварами.

Досудові розслідування проводять за фактами незаконного формування та відшкодування податкового кредиту, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та умисного ухилення від сплати податків (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України).

На вищезазначені товари та транспортні засоби наклали арешт. Слідчі дії тривають, вирішується питання про призначення експертиз.

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