Путін уже програв війну, як Гітлер у 1943 році, – віцепрезидент Єврокомісії

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс вважає, що президент Росії Владімір Путін перебуває в тому ж становищі, що й нацистський диктатор Адольф Гітлер у 1943 році, коли той уже програв війну, але вона була ще далека від завершення. Таку думку Тіммерманс висловив в інтерв’ю Nieuwsblad, пише Європейська правда.

«Росія зараз є повним вигнанцем на міжнародній арені. Санкції кусаються сильно, смію стверджувати. Війна коштує дуже багато грошей. І Путін вже програв. Він помилився щодо стійкості українців. Тому що ніхто більше не наважується говорити йому повну правду, зокрема й про стан його армії, яка була розвалена корумпованими офіцерами», – сказав віцепрезидент Єврокомісії.

Він нагадав, що «Гітлер також програв війну наприкінці 1943 року, та вона тривала ще два роки».

«Путін може ще дуже довго чинити багато хаосу. Звідси – бомбардування енергетичної інфраструктури (України, – ред.) з наміром довести людей до таких злиднів, щоб мільйони приїхали до Європи», – вважає Тіммерманс.

«Він (президент РФ, – ред.) використовує енергетику, а також міграцію як зброю проти нас, тому що знає, що ми вразливі в цих двох питаннях і можемо бути роз’єднані, сподіваючись, що політсили, в які він вкладав протягом багатьох років, отримають більше політичної влади в державах-членах», – застеріг Франс Тіммерманс.

На думку віцепрезидента Єврокомісії, єдине, що здатне змінити курс Росії – «це усвідомлення того, що Захід не здається незалежно від подій на полі бою».

«Щойно Путін і Лавров почнуть думати, що на фронті (проти РФ, – ред.) з’являються тріщини, вони зможуть протриматися ще довше. Ми повинні тримати лави зімкнутими, тримати фронт з американцями і продовжувати підтримувати Україну фінансово і військово», – закликав він.

Зазначимо, що думку Тіммерманса щодо програшу Путіна в Україні поділяють й інші західні чиновники.

Як повідомляв Львівський портал, президент США Джо Байден висловив упевненість у тому, що президент РФ програє у війні, зокрема через перехід Росії до ударів по цивільних об’єктах. Водночас Байден переконаний, що війна України та Росії не обійдеться без переговорів з Путіним.

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