На передовій побралась пара військових медиків

На Різдво, 25 грудня, на самому фронті одружилась пара захисників з батальйону «Карпатська Січ»: військова медикиня Женя та госпітальєр Олександр. Про це йдеться на сторінці ЗСУ у Facebook.

Церемонія одруження пройшла на самій передовій під звуки рації, яка передавала ситуацію навколо.

«Війна не завадила коханню. Саме в такий складний, тривожний час і створюються справжні українські родини, які знають ціну життя та свободи. Які роблять уже можливе на передовій, щоб не передати у спадок війну. Незважаючи ні на що, кохання перемогло. І ми теж переможемо», – кажуть у ЗСУ.

Зазначимо, під час воєнного стану в Україні суттєво спростили процедуру одруження. Побратися тепер можна навіть без фізичної присутності одного з пари. Засвідчити акт укладання шлюбу може безпосередньо командир підрозділу.

Загалом цьогоріч українці стали частіше одружуватись. За 11 місяців в Україні 217 800 закоханих пар офіційно стали чоловіком та дружиною, що більше ніж у 2021-му.

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Фото: Костянтин і Влада Ліберови