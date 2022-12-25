На Личакові поховають оборонця Маріуполя Сергія Бутиріна

В понеділок, 26 грудня, у Львові похоронять 31-річного оборонця Маріуполя Сергія Бутиріна. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11), об 11:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають військового на Личаківському кладовищі.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм – пл. Катедральна – пл. Ринок – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Біографічна довідка воїна

Сергій Бутирін (14.03.1991 – 15.11.2022) був уродженцем Маріуполя. Закінчив місцевий професійний ліцей сфери послуг і торгівлі за спеціальністю «електрогазозварювальник».

Після завершення навчання проходив військову службу у Донецькій області. Із початком повномасштабного вторгнення Росії захищав рідний Маріуполь у складі загонів самооборони.

Згодом вступив до лав Збройних Сил України, був старшим навідником 1 гранатометного відділення взводу вогневої підтримки 1 аеромобільно-десантної роти військової частини А0641.

У Сергія Бутиріна залишилися батьки та син.

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