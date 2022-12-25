Львівські зірки із «Команди А» запрошують на великий різдвяний концерт

8 січня о 19:00 год. у центрі Довженка відбудеться великий різдвяний концерт проєкту «Команда А», учасниками якого є Заліско, Андріана, Андрій Князь та гурт «Авіатор». Про це Львівському порталу повідомили організатори VINIL Concert agency.

Львів’ян та гостей міста запрошують на святковий концерт та обіцяють багато колядок й теплу атмосферу.

Як відомо, артисти дали 75 благодійних концертів та зібрали для Збройних Сил України вже понад 6 млн грн.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Співачка Андріана розповіла, що з нетерпінням чекає на великий різдвяний концерт у Львові:

«Як би нам не було зараз важко, але запах куті, ялинки та гучний спів нашої Української коляди має лунати повсюду, на зло усім нашим ворогам. Я готую до свого виступу дві колядки, “По всьому світу стала новина” і мою улюблену “Спи, Ісусе” та декілька моїх найвідоміших хітів. А ще разом з усією нашою “Командою А” готуємо гучну прем’єру “Москаляку на гіляку”, яка має стати справжнім саундтреком нашої перемоги».

Андріана додала, що у свято світлого Різдва бажає усім міцного здоров’я, достатку та благополуччя усім Українським сім’ям і, звісно, Різдвяного дива, яке принесе усім нам Мир та таку довгоочікувану перемогу, а усі наші захисники повернуться здоровими та неушкодженими до своїх родин.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Андрій Князь розповів, що різдвяний концерт «Коляда з Командою А» – це буде гарний, душевний вечір.

«Можна сказати, що це буде сімейний вечір з колядою і українською піснею. Розкривати всі “карти” не хочеться, краще прийти подивитись і послухати! Єдине скажу за себе, що буду виконувати як авторські, так і народні колядки. Звичайно, заколядуємо “Командою” А і всіма львів’янами! Щиро запрошую всіх провести ці свята разом з нами!», – запрошує Андрій Князь.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Наша “Команда А” буде святкувати Різдво у родинному колі у Львові. Це буде новорічно-різдвяний концерт з колядками і нашими кращими піснями. Ми подаруємо львів’янам добрий настрій, радість Різдва і вихор хороших емоцій, які так потрібні зараз кожному із нас», – розповів співак Заліско.

Квитки доступні за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.