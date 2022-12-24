У Львові встановили різдвяну шопку

У Львові, на площі Ринок, встановили авторську інтерактивну різдвяну шопку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівсьокої міської ради.

З нагоди відкриття шопки хористи з Львівського муніципального чоловічого хору «Гомін» та музичної школи №8 заспівали декілька колядок.

Нагадаємо, шопка – різновид вертепу, переважно макет, що зображає вифлеємську стайню в ніч народження Христа. Встановлення шопки є однією з найпоширеніших європейських традицій напередодні Різдва.

У Львові останні роки біля Ратуші встановлюється шопка авторства Антона Лубія – майстра роботи по дереву та соліста гурту «Йорий Кльоц». Сценка шопки складається із п’яти двометрових фігур, вирізьблених із тополі та розмальованих дітьми. Цю шопку ставлять у центрі Львова вже 8 рік поспіль.

Нагадаємо, Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал повідомляв, чому Різдво святкують 25 грудня.

Про традиції святкування Різдва у родині Івана Франка, страви на святковому столі та улюблену коляду письменника. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «На Різдво до Франка».

Розклад Різдвяних богослужінь у львівських храмах на 25 грудня дивіться тут.

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