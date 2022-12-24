Розклад Різдвяних богослужінь у львівських храмах на 25 грудня

24 грудня розпочинається святкування Різдва за григоріанським календарем. До вашої уваги – розклад богослужень Різдва Христового у храмах Львівської Архідієцезії Римо-католицької церкви, повідомляє Духовна велич Львова.

Латинський катедральний собор, парафія Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (площа Катедральна, 1):

24 грудня: 18:00 – «Пастирка» (Надвечірня свята Меса). Очолить Месу архиєпископ Мечислав (Мокшицький), митрополит львівський РКЦ.

25 грудня Меси відбуватимуться за графіком неділі:

7.00 Свята Меса польською мовою

8.00 Свята Меса латинською мовою

9.00 Свята Меса українською мовою

10.15 Свята Меса польською мовою (для дітей)

11.30 Свята Меса польською мовою (Сума)

13.00 Свята Меса польською мовою

15.00 Свята Меса англійською мовою

17.30 Бревіарій

18.00 Свята Меса польською мовою (для молоді)

Парафія Св. Антонія (вул. Личаківська, 49а):

24 грудня: 20:00 – «Пастирка»;

25 грудня порядок Святих Мес – недільний:

8:00 (польською мовою)

10:00 (українською мовою)

12:00 (польською мовою)

15:00 (українською мовою)

17:00 (польською мовою)

18:30 (українською мовою)

Парафія св. Марії Магдалини (вул. С. Бандери, 8):

24 грудня: 18:30 – «Пастирка»;

25 грудня – Святі Меси:

9:00 (польською мовою)

10:30 (польською мовою)

12:30 (українською мовою)

Парафія Матері Божої Громничної (Храм Стрітення Господнього):

Богослуження звершують у Каплиці Розена (вул. Винниченка, 30)

24 грудня:

20:00 – «Пастирка»

25 грудня – Святі Меси:

11:00 (українською мовою)

12:15 (латинською мовою)

16:00 (польською мовою)

19:30 (українською мовою)

Парафія Пресвятої Діви Марії Неустанної Допомоги (Львів-Збоїща, вул. Мазепи, 46):

24 грудня: 22:00 – «Пастирка»;

25 грудня – Святі Меси:

9:00 (українською мовою)

10:30 (українською мовою для дітей)

12:00 (польською мовою)

19:00 (польською мовою)

Парафія св. Йоана Павла II (Львів-Сокільники, вул. Стрийська, 6):

24 грудня: 21:00 – спільний святвечір («Римське Різдво»), опівночі – «Пастирка»;

25 грудня:

9.00 – Меса польською мовою

11.00 – Меса українською мовою

12.30 – Меса українською мовою

18.00 Різдвяна містерія – Вертеп

19.00 – Меса українською мовою

Парафія Божого Милосердя (Львів-Рясне, вул. Брюховицька, 119 а):

24 грудня: 22:00 – «Пастирка»;

25 грудня – Святі Меси:

9:00 (польською мовою)

13:00 (українською мовою)

Парафія св. Архистратига Михаїла (Львів — Сихів, вул. Освицька, 4):

24 грудня: 21:30 – «Пастирка» під проводом Архиєпископа Мечислава (Мокшицького). Після Св. Меси ділення облаткою.

25 грудня – Святі Меси: 8.30, 11.00 та 13.30 год.

Парафія «Пресвятої Діви Марії Чудотворного Медальйона» (Львів- Левандівка, вул. Широка, 100):

24 грудня: 21:00 – «Пастирка» (українською мовою)

25 грудня: Свята Меса об 11:00 (українською мовою)

Парафія Внебовзяття ПДМ (Винники, вул. Львівська, 1)

24 грудня: 21:00 – «Пастирка» (українською мовою)

25 грудня: Свята Меса о 10:30 (українською мовою)

Парафія святої Терези від Дитяти Ісуса (Брюховичі, вул. Львівська, 22д):

24 грудня: 22:00 – «Пастирка»

25 грудня: Свята Меса об 11:00

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, чому Різдво святкують 25 грудня.

Ппро традиції святкування Різдва у родині Івана Франка, страви на святковому столі та улюблену коляду письменника. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «На Різдво до Франка».

А також про 12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині.

Колектив Львівського порталу щиро вітає вас зі Святвечором! Бажаємо добра і Божого Благословення. І нехай наступне Різдво усі українські сім’ї зустрінуть дома, в родинному колі, а наші Герої повернуся із якнайшвидшою перемогою.

Христос народився! Славімо Його! Слава Україні!

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