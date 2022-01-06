12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня), християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пісних страв, що у християнській традиції символізують дванадцять апостолів Ісуса Христа.

Того дня строгий піст і ті, тож варто спробувати утриматися від їжі аж до вечері, що розпочинається лише після появи на небі першої зірки.

Перелік 12 страв до Святої вечері несталий, але зазвичай галицькі господині готують:

Кутя – головна страва Святої Вечері. Це варена пшениця з медом, в яку галицькі господині часто додають меленого маку та подріблених волоських горіхів. Пшениця є символом вічності, а мед – символ вічного щастя святих у небі. На перше подають пісний борщ, або капусняк, що символізує мир та злагоду. Вареники – символ достатку. До вечері зазвичай готують картопляні та капустяні вареники, які приправляють пісною засмажкою із цибулі. Голубці. Традиційно до Святвечора готують пісні картопляні голубці, що можуть готуватися із додаванням гречки.

Риба – символ Ісуса Христа. Зазвичай на Галичині готують дві страви з риби.

Риба печена у духовці, або смажена на сковороді. Ще однин вже традиційний вид риби – оселедець в оцтовій заправці.

Гриби символізують дві природи Ісуса Христа: божественна – шапка і земна – ніжка.

Завжди на Святвечір подають до столу мариновані гриби. Вони заготовлюються з осені, а перед подачею лише заправляються цибулею та олією. До Святої вечері також готують грибну підливу. Пампухи – традиційні українські солодощі, які випікають із маком, або варенням і присипають цукровою пудрою. Тушкована квасоля, фасоля чи капуста. Салат із буряка приправлений олійкою. До нього можна додати волоських горіхів та чорносливу.

12-ю стравою на столі прийнято вважати узвар із сушених фруктів. Традиційно готують узвар із сушених яблук та груш. Особливо смакує напій, якщо до нього додати трохи сушеної айви.

Також на стіл подають хліб і освячену воду – вона є символом очищення тіла і душі, а алкоголь в цей день пити заборонено.

Як символ очищення від гріхів та захисту від усього злого на столі, а також на його кутках, кладуть часник.

Колектив Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівського порталу щиро вітає вас зі Святвечором! Бажаємо всім відкрити серця, і насолодитися близькістю рідних. Затишку, добра і Божого Благословення.

Христос ся рождає! Славімо Його!

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