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На кордоні з Польщею затримали дві вантажівки контрабанди «гуманітарки»

Андрій Котенський

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На Кордоні з Польщею виявили дві вантажівки з невідповідним вантажем. Незаконно перевезти товар через українсько-польський кордон намагались під виглядом гуманітарної допомоги, повідомляє Західне регіональне управління ДПС України.

У пункті пропуску «Краківець» на в’їзд в Україну прибули два вантажних автомобілі «Даф» та «Рено». Відповідно до документів, наданих на перевірку, вантажівки переміщували гуманітарну допомогу: одяг, взуття та харчові продукти.

В ході додаткової перевірки було виявлено товар, відомості про який відсутні у документах. 1400 кг нового одягу, 900 кг взуття та 650 кг сумок різних торгівельних марок.

Працівниками митниці складено протоколи. Незадекларований товар вилучено встановленим порядком, сума оцінки встановлюється.

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