Львів обрав переможця архітектурного конкурсу на проект стрільбища

У Львові обрано переможця всеукраїнського архітектурного конкурсу на кращу проєктну пропозицію стрілецького тиру та стрільбища у селі Великі Грибовичі, що під Львовом, повідомляє Управління архітектури та урбаністики Львова.

За результатами засідання журі переможцем обрано проєкт під шифром 101010 львівської компанії Soluk Architects у складі авторського колективу Михайла Солука, Олександра Газдайка, та Наталії Солук.

Друге та третє місце посіли проєкти із Києва.

Як відомо, призовий фонд конкурсу складав 410 000 грн. У конкурсі визначено три премії:

перша премія — 180 000 грн;

друга премія — 140 000 грн;

третя премія — 90 000 грн.

«Новий об’єкт покликаний стати сучасним стрільбищем європейського зразка, одним із найбільших подібних в регіоні… Втілення такого проєкту дозволить проводити стрілецькі навчання для населення та національно-патріотичне виховання для молоді. Крім проведення тренувань та навчань, тут можна проводити змагання національного та світового масштабів», – повідомили в управлінні архітектури та урбаністики ЛМР.

Ділянка проєктування, орієнтовною площею 25 га, розташована в селі Великі Грибовичі Львівської міської територіальної громади. Ділянка майбутнього стрілецького тиру та стрільбища також межує з Грибовицьким полігоном твердих побутових відходів, що після завершення рекультивації стане новою загальноміською рекреаційною зоною.

Нагадаємо, що влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України, що на вулиці Клепарівській, 39а у Львові. Масштабна пожежа знищила частину приміщення стрільбища.

Це, передовсім, вплинуло на тренувальний процес спортсменів, які там займалися. Адже комплекс вважають унікальним: тут готувались до змагань більшість спортсменів збірної України з кульової стрільби. З моменту пожежі пройшло вже понад три роки, а спортсмени й досі не повернулися тренувань у стрілецькому комплексі.

Перед повномаштабним вторгнення терористичної Росії в Україну львівські депутати цікавились, чи не простіше модернізувати вже існуючі у Львові стрільбища, зокрема зруйнований пожежею комплекс СКА, стрілецький стенд на вул. Єрошенка та інші стрілецькі клуби, втім прийняли рішення облаштувати комунальне стрільбище біля Грибовицького сміттєзвалища.

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