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Через обстріли рашистів припинила роботу одна з електростанцій

Андрій Котенський

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Через обстріли та пошкодження обладнання припинила виробіток одна з електростанцій. У енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит електроенергії, найбільш складна ситуація в Києві на сході та півдні, повідомляє пресслужба Укренерго.

Громадян закликають економити енергію, бо в разі перевищення лімітів енергетикам доведеться застосовувати аварійні знеструмлення.

«Працюють всі види генерації, але через обстріли та пошкодження обладнання припинила виробіток одна з електростанцій. Також продовжують діяти певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками. У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень», – йдеться у повідомленні.

Найбільш складна ситуація в Києві та Київській області, через наслідки атаки дронів 19 грудня, та на сході та півдні – там росія завдала нові артилерійські удари по прифронтових районах та пошкодила об’єкти енергетичної інфраструктури. Там, де це можливо, ремонтні роботи йдуть цілодобово.

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