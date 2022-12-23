Зеленський озвучив дипломатам завдання на 2023 рік

Президент України Володимир Зеленський озвучив головні завдання, які мають виконати дипломати у 2023 році. Про це пише Європейська правда.

Так, першим завданням є початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Другим – підготовка до саміту НАТО, зокрема, забезпечення конкретних результатів цього саміту для України.

Третім – робота над оновленими оборонними і безпековими потребами, над якими потрібно працювати постійно.

Четвертим завданням президент визначив роботу над відновленням енергетики України та реалізацію проєкту Fast Recovery Plan, який передбачає план швидкого відновлення України, зокрема відбудову знищених повністю або пошкоджених на 50 і більше відсотків об’єктів за кошти іноземних донорів.

П’яте завдання – забезпечення уведення нових санкцій проти РФ для «реального тиску» на неї.

Шосте завдання – робота над підтримкою країн трибуналу щодо воєнних злочинів та притягнення до відповідальності злочинців.

Сьоме завдання – допомога у знаходженні і блокуванні активів Росії та повʼязаних з нею осіб.

Восьмим завданням президент назвав «підтримку наших людей не просто настільки, наскільки можете, а значно більше».

«Працюйте для того, щоб наші люди повертались в Україну, і щоб всі їхні права та законні інтереси в країнах перебування були задоволені. Українська ідентичність, українські культурні, освітні, інформаційні та соціальні потреби мають бути задоволені», – підсумував Зеленський.

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