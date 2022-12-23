Путін намагається зняти з себе відповідальність за війну, – ISW

Президент РФ Путін намагається зняти з себе відповідальність за затяжну війну в Україні та уникнути «невиправданих втрат». Про це повідомили в інституті вивчення війни.

Так, за даними аналітиків ISW, Путін зробив кілька заяв про нібито прагнення якнайшвидше закінчити війну, а також зазначив, що Росія не буде нарощувати темпи «спеціальної військової операції», щоб уникнути «невиправданих втрат».

«Обидві заяви є частиною консолідованих зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб виправдати військові зусилля Путіна перед російською внутрішньою аудиторією, яка все більше жертвує собою заради досягнення нереалістичних цілей Кремля», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, в інституті наголосили, що росіяни з початку липня, після падіння Лисичанська, не здобули жодної значної перемоги.

«Путін і чиновники міноборони РФ неодноразово виступали в останні дні та пропонували розпливчасті виправдання військовим невдачам, також, ймовірно, з метою применшити наслідки тривалої війни», – зауважили аналітики.

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