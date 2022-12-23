Львівських медиків запросили на безкоштовну практику в Австралію

Австралійські лікарі, які приїхали на кілька днів до Львова, запросили тутешніх колег на безкоштовну практику у своїх клініках на Батьківщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, до Львова на кілька днів завітали лікар-ортопед Мунджед Мудеріс, дитячий травматолог Кароліна Сівіцька та інженер Вільям Йенн. Команда австралійських лікарів зробила у лікарні Першого медоб’єднання понад 20 надскладних операцій з реконструкції кінцівок та протезування.

Після цього медики зустрілись із керівництвом міста і запропонували можливість львівським лікарям безкоштовно перейняти досвід у клініках в Австралії, покривши їхнє проживання.

«Готові прийняти лікарів на 3-6 місяців на навчання. Так ми робили з ізраїльськими медиками, готові допомагати і вам. За цей час українські фахівці встигнуть вникнути у питання та переймуть наші найкращі практики та досвіди», – сказав на зустрічі професор Аль Мудеріс.

Львівських медиків запрошують на практику у клініках при університетах Маккуорі, Белла Віста та в Сіднейську адвентистську лікарню.

У мерії наразі не уточняють, які саме і скільки медиків могли б відправитись на такі навчання. Втім зважаючи на профіль фахівців, які завітали до Львова, можна припустити, що йтиметься про травматологів, ортопедів та спеціалістів із протезування, які працюють у Національному реабілітаційному центрі «Незламні».

Додамо, що професор Аль Мудеріс розпочав свою приватну практику в 2010 році. Він є провідним світовим хірургом у галузі хірургії остеоінтеграції. Зараз працює клінічним лектором у лікарні університету Маккуорі та в Австралійській школі передової медицини. Також співпрацює з Сіднейською адвентистською лікарнею та Норвезькою приватною лікарнею.

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