«Азов» нагородив «АТБ» за стабільну допомогу українським добровольцям

З перших днів повномасштабного вторгнення ворога в Україну корпорація «АТБ» робить усе можливе, а часом і неможливе, щоб підтримати наших захисників і наблизити нашу спільну Перемогу. Один із проєктів, що триває вже понад три сотні днів поспіль в усіх діючих магазинах торговельної мережі «АТБ» (станом на сьогодні їх більше тисячі) – це збирання гуманітарної допомоги для потреб підрозділів ЗСУ та ТрО. Сотні тонн свіжих продуктів харчування та товарів першої необхідності, зібраних «АТБ», вже були направлені на фронт.

22 грудня, військовики, які боронять нашу незалежність в одній із найбільш гарячих точок фронту — на Запорізькому напрямку, вирішили віддячити колективу торговельної мережі номер один в Україні за постійну підтримку та допомогу.

Бійці корпусу «Азов» привезли до Дніпра, що є материнським регіоном компанії, незвичний подарунок-сувенір, а також особисто подякували.

«Та акція, яку компанія «АТБ» розпочала на початку військового вторгнення, дуже допомагає ЗСУ. Люди залишають продукти у скринях, які розміщені у магазинах усієї мережі «АТБ», в тому числі і в Запоріжжі. Згодом ми відправляємо це все на передову. Це суттєва підтримка для військовиків. Наприклад, наш підрозділ – добровольчий. Враховуючи те, що ми на самозабезпеченні, допомога від патріотичного бізнесу дуже доречна», — розповів воїн із позивним Форд виданню «Наше місто».

Зробити такий незвичний подарунок мережі «АТБ» азовці вирішили місяць тому, проте на його виробництво знадобився певний час. Тим не менш ця нетривіальна, можна навіть сказати бойова нагорода все ж знайшла свого героя.

«Хлопці привезли з передової таку гільзу. Ми віддали її нашим майстрам, котрі знають, як зробити з неї справжній витвір мистецтва. Таким чином ми захотіли віддячити мережі «АТБ». Дякуємо керівництву мережі «АТБ», а також усім без винятку працівникам – від керівників магазинів до вантажників, адже кожен доклав чимало зусиль до цього. У кожній крамниці я бачу людей, які щиро та самовіддано працюють, наближаючи нашу перемогу», — сказав боєць Форд.

Командир добровольчого формування «Азов» (Запоріжжя) Михайло Пирог (позивний «Борода») також наголошує на тому, що допомога «АТБ» дійсно є безцінною, адже війна сьогодні постукала у двері кожної родини, торкнулася кожного українця.

«Сьогодні ми приїхали до офісу «АТБ» із величезною щирою подякою від усіх підрозділів, що отримують допомогу завдяки акції, яку започаткувала компанія «АТБ» з початку війни. Справа у тім, що ця допомога має дуже суттєве значення для добровольчих формувань, які знаходяться на самозабезпеченні. За сприяння «АТБ» ми можемо виконувати бойові завдання, упевнено рухаємося до Перемоги разом з «АТБ».

Директор з маркетингу «АТБ» Валерій Бондар визнає, що цей подарунок став справжньою несподіванкою, а отримати його для компанії було надзвичайно почесно: «Хлопці, дякуємо вам за те, що ви робите, що бороните нашу Батьківщину. Що ви добровільно та свідомо пішли захищати наші життя, нашу свободу. Завдяки вам ми живемо. Ми усі вистоїмо завдяки вам. Дякую дуже від усієї нашої мережі, від кожного нашого працівника».

З самого початку війни керівництво мережі «АТБ» ухвалило два важливих рішення: перше — не припиняти роботу, будь-що стояти на варті продовольчої безпеки України; друге — надавати максимальну допомогу військовикам. Бійці ТрО, хлопці з добровольчого руху та ЗСУ постійно отримують продовольчі пакети від «АТБ», партнерів і небайдужих покупців.

Отримана нагорода від захисників для компанії «АТБ» — це дуже цінна відзнака злагодженої роботи всієї команди. Це означає що українські воїни помічають і відчувають підтримку великої команди «АТБ»: продавці, касири, керівники магазинів, фахівці з логістики, товарознавці, водії, працівники складів — усі вони майже рік працюють у посиленому режимі, забезпечують безперебійну та важливу доставку гарантовано свіжих продуктів не тільки мільйонам мирних громадян, але й українським захисникам.

Станом на сьогодні до ТрО й інших підрозділів ЗСУ від мережі «АТБ» передано вже майже 400 тонн провіанту.

Цікаво, що у перспективі проєкт допомоги «АТБ» військовикам планують дещо трансформувати. Йдеться про розширення його можливостей завдяки диджиталізації. Тож допомога ЗСУ від «АТБ» триватиме й надалі – для цього будуть залучені можливості інтернет-мережі. Свій внесок у Перемогу кожен із нас зможе зробити не тільки під час візиту в магазин, але й за допомогою власного смартфона.

Варто також зазначити, що допомога лідера вітчизняної галузі роздрібної торгівлі не обмежується лише продуктовими наборами. За час війни компанія передала для потреб різних підрозділів та об’єднань ЗСУ близько 500 транспортних засобів. Це і сучасні оперативно-штабні автівки Mersedes 4Х4, і сучасні пожежні машини й автоцистерни, які бійці отримали кілька днів тому, і багатофункціональні пікапи Mitsubishi L-200, майже три сотні яких корпорація «АТБ» передала ЗСУ влітку, а зараз готує до передання ще 114 одиниць. Також українські захисники отримали від компанії, мабуть, головну фронтову робочу силу — вантажні машини підвищеної прохідності (з колісною формулою 8х8 та 6х6), автоцистерни й інший сучасний транспорт спеціального призначення.

Вірмо в ЗСУ та крок за кроком наближаймо нашу Перемогу разом з «АТБ»!

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