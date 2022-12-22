ЗСУ відбили 16 ворожих атак і «накрили» вогнем рашистів біля Горлівки

Майже за 10 місяців повномасштабної війни Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч своїх військових, 3000 танків та близько 6000 інших бронемашин. За добу ЗСУ відбили атаки окупантів у районі 16 населених пунктів на Донбасі та знищили місце дислокації рашистів у районі Горлівки. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу за 22 грудня.

Продовжуючи агресію, протягом минулої доби ворог завдав 6 ракетних та 15 авіаційних ударів, зокрема і по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також здійснив 64 обстріли із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу українські захисники відбили атаки окупантів в районах 16 населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ, Нью-Йорк, Красногорівка, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Разом з тим на Сіверському напрямку агресор обстріляв із реактивних систем залпового вогню район Заруцького, що на Сумщині.

На Слобожанському напрямку танкових та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Червона Зоря, Козача Лопань, Веселе, Варварівка, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Черняків, Чугунівка та Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку під вогневе ураження потрапили Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Макіївки, Площанки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку окупанти стріляли з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Дружба, Північне, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Красногорівка, Веселе, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку агресор здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії, зокрема, зазнали населений пункт Червоногригорівка Дніпропетровської області та Херсон.

Підтверджено ураження 17 грудня зосередження особового складу та техніки російських окупантів в районі Горлівки, що на Донеччині. Там ЗСУ ліквідували 13 військовослужбовців противника, 4 з яких – офіцери. Також було знищено бойову машину десанту та три вантажівки з боєприпасами. Інформація щодо поранених уточнюється.

«З метою будівництва фортифікаційних споруд у Бєлгородській області місцеве російське керівництво оголосило про набір добровольців за грошову винагороду для облаштування окопів, траншей та встановлення бетонних конусів», – кажуть у Генштабі.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий дрон типу «Форпост» та ще два – типу «Ланцет-3».

Українські ракетники і артилеристи уразили три пункти управління та два райони зосередження живої сили ворога.

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