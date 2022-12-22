Раніше судимого самбірчанина затримали за продаж наркотиків

Правоохоронці затримали 50-річного мешканця Самбору за продаж наркотиків. раніше чоловік вже був за це засуджений. Про це повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними слідства, чоловік придбав канабіс та збирався продати його неподалік свого будинку у Самборі, де він і зберігав наркотики.

Під час обшуку у фігуранта вилучили поліетиленовий пакет із канабісом. Підозрюваний повторно придбав ці наркотики і зберігав їх задля збуту.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених повторно (ч. 2 ст. 307 КК України). Йому загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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