ОСТАННІ НОВИНИ

Раніше судимого самбірчанина затримали за продаж наркотиків

Анастасія Диняк

|

Правоохоронці затримали 50-річного мешканця Самбору за продаж наркотиків. раніше чоловік вже був за це засуджений. Про це повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними слідства, чоловік придбав канабіс та збирався продати його неподалік свого будинку у Самборі, де він і зберігав наркотики.

Під час обшуку у фігуранта вилучили поліетиленовий пакет із канабісом. Підозрюваний повторно придбав ці наркотики і зберігав їх задля збуту.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених повторно (ч. 2 ст. 307 КК України). Йому загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна.

За клопотанням  прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал