Окупанти обстріляли Часів Яр: є жертви

У четвер, 22 грудня, російські окупаційні війська обстріляли місто Часів Яр, що біля Бахмута на Донеччині. Наразі відомо про одного загиблого. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

Ворог обстріляв Часів Яр із реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено житлові будинки.

Поки що відомо, що від вогню російської артилерії загинула одна людина, ще двоє поранені. Втім кількість жертв ще може збільшитись.

На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби. Наразі всі деталі встановлюються.

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