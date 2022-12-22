Дрогобиччина отримала генератори від Нідерландів

Нідерландська організація «Eyes on Ukraine» спільно з українськими благодійниками передала ще п’ять генераторів для військових та переселенців. Про це повідомили у Дрогобицькій районній військовій адміністрації.

Так, генератори передадуть для потреб війська та вимушених переселенців, які наразі мешкають у Дрогобицькому районі.

«Усупереч війні, українці вірять в дива і те, що добро та світло перемагає темряву. Тому ми робимо все для того, щоб світ продовжував підтримувати нас та допомагав виборювати цінності демократії та свободи», – наголосив очільник Дрогобицької РВА Степан Кулиняк.

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