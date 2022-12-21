На Львівщині почали «полювання» на нелегальних продавців ялинок

Напередодні зимових свят на території Львівщини розпочались традиційні рейдові перевірки місць продажу ялинок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

До складу рейдових груп входять правоохоронці, представники Держекоінспекції та обласного управління лісового та мисливського господарства. На ринках, місцях стихійної торгівлі та в лісгоспах вони перевіряють документи на право рубки або продажу ялинок.

Зазначимо, що для продажу хвойних дерев на Львівщині щороку визначають спеціальні місця, у Львові таких – майже два десятки. Крім того, продавець повинен мати відповідні документи на продукцію, а всі дерева мають бути чипованими.

Правоохоронці нагадують: за нелегально зрубані ялинки та їхній продаж в Україні передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Так, за незаконну вирізку ялинки «світить» до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – до 300 неоподатковуваних мінімумів. За нелегальний продаж – від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів із конфіскацією товару.

Щодо кримінальної відповідальності, то порушника можуть судити за ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статті, – до семи років позбавлення волі.

Мешканців Львівщини закликають купувати лише законно зрізані ялинки, а про продаж нечипованих дерев чи про нелегальні місця збуту – повідомляти за номером 102.

Вказаний на чипі номер дозволяє на спеціальному сайті дізнатися, де його виростили і кому воно належить.

Як безпечно встановити новорічну ялинку, щоб вберегтись від пожежі, читайте за цим посиланням.

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