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Безпечний Новий рік: рятувальники розповіли, як правильно встановити ялинку

Вероніка Рой

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Рятувальники напередодні новорічних свят оприлюднили рекомендації, як безпечно встановити новорічну ялинку. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Львівщини.

 

«Невдовзі людські оселі, шкільні та дитячі установи, інші місця масового відпочинку громадян прикрасять неодмінні атрибути цього свята – новорічні ялинки. Одним із головних атрибутів свята є прикрашена ялинка. В той же час, недотримання елементарних вимог безпеки при її встановленні є причиною виникнення надзвичайних подій, зокрема пожеж під час святкування Нового року», – наголошують рятувальники.

Надзвичайники нагадують протипожежні правила при встановленні ялинки:

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  • ялинка повинна встановлюватися на стійкій основі;
  • не слід дозволяти дітям самостійно вмикати гірлянди;
  • небезпечно залишати ялинку з увімкнутими вогниками без нагляду;
  • ялинку не слід встановлювати в проходах, біля виходів, на шляхах евакуації;
  • встановлювати ялинку слід на відстані не менше 1 м від меблів та опалювальних приладів;
  • ілюмінація повинна бути виконана з додержанням правил улаштування електроустановок;
  • при виявленні несправності в ілюмінації (нагрів проводів, іскріння тощо ) вона повинна бути терміново вимкнена;
  • забороняється застосовувати для ілюмінації ялинки свічки;
  • небезпечно одягати дітей в новорічні костюми з легкозаймистих матеріалів (вати, паперу)
  • не дозволяється оздоблювати ялинку прикрасами з легкозаймистих матеріалів (целулоїдними іграшками, ватою, тощо).

Рятувальники просять відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних. В разі небезпеки негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером «101».

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