Львівський бізнесмен відмив на ПДВ понад 35 млн грн

Бюро економічної безпеки України розкрило злочинну схему відшкодування ПДВ на якій відомий львівський бізнесмен відмив понад 35 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі БЕБ.

У компаній львівського бізнесмена вилучено понад 25 млн грн готівкою Також вилучено фінансово-господарські документи та носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність товариства.

Встановлено, що службові особи згаданого товариства, протягом 2021-2022 років, купували різноманітні продукти харчування у декількох приватних підприємств. Надалі товари реалізовувалися суб’єктам господарювання різних форм власності, а також через мережу продуктових магазинів на території Львова, що належить відомому львівському підприємцю.

При цьому, продаж згаданих товарів не відображався у податковій звітності.

Таким чином товариство штучно створило нібито наявні залишки вказаних ТМЦ у складських приміщеннях, що дало можливість внести неправдиві відомості до офіційних документів та подати заяви на повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ.

Використовуючи таку схему, товариство завдало державі збитків, у вигляді незаконного бюджетного відшкодування ПДВ на майже 35,4 млн грн.

Імені підприємця, який відмивав кошти платників податків не називають.

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