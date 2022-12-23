Керівництво «Близенько» спростовує інформацію про ухилення від сплати податків

Керівництво мережі магазинів «Близенько» та її власник Олександр Бережанський заявили, що не мають відношення до справи про ухилення від сплати податків на майже 35,4 млн. грн, а оприлюднена інформація у ЗМІ безпідставно дискредитує компанію:

Заяву від керівництва мережі магазинів «Близенько» та її власника Олександра Бережанського подаємо без змін:

«Щодо факту поширення недостовірної інформації в Інтернет-виданнях

22 грудня 2022 року на сайті новин Zaxid.Net з’явилася стаття під назвою «У власника мережі «Близенько» провели обшук і вилучили 25 млн. грн.» (https://zaxid.net/u_vlasnika_merezhi_blizenko_proveli… ) авторства журналістки Катерина Родак. У вказаній статті, починаючи з її назви, автором висловлено ряд неперевірених і недостовірних тверджень про те, що «керівництво мережі міні-маркетів «Близенько» підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму майже 35,4 млн. грн.» та одночасно зазначено, що «власник великої торгової мережі у Львові «відмив» понад 35 мільйонів гривень».

Публікуючи зазначену інформацію, журналістка покликається на повідомлення Бюро економічної безпеки України від 21 грудня 2022 року про викриття злочинної схеми відшкодування ПДВ у м. Львові та зазначає, що детективи БЕБ не розкривають імені бізнесмена, але з власних джерел в правоохоронних органах ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про відомого бізнесмена, власника мережі магазинів «Близенько» Олександра Бережанського.

Керівництво та бенефіціарний власник мережі «Близенько» Олександр Бережанський стурбовані цією публікацією, яку репостять багато інших Інтернет-видань, адже вона дискредитує мережу в очах десятків тисяч клієнтів, покупців і контрагентів мережі та породжує думку про незаконність діяльності компанії та її власника.

Просимо громадськість критично оцінювати подібну неперевірену та жодним чином непідтверджену інформацію, адже вона спрямована не на реальне висвітлення правдивої та достовірної інформації про діяльність мережі магазинів «Близенько», а на створення негативного іміджу та упередженого ставлення до власника і діючого керівництва компанії.

Слід зазначити, що станом на грудень 2022 року мережа магазинів «Близенько» є найбільшим food-рітейлером Львова за кількістю торгових точок, а також охоплює ряд магазинів в м. Івано-Франківську та м. Тернополі (загальна кількість – 141 магазин).

Оператором магазинів під торговою маркою «Близенько» є ПП «МЕРЕЖА-СЕРВІС ЛЬВІВ», що входить в Топ-10 продовольчих операторів України за кількістю магазинів (https://rau.ua/novyni/novini-partneriv/top-10-3/ ) та забезпечує населення свіжими продуктами харчування та якісними товарами першої необхідності. Кредо компанії – «Близькі до найближчих». Магазини «Близенько» і справді завжди поруч: біля дому, офісу чи навчального закладу. Наша місія – задовільнити потребу покупців у якісних продуктах та першокласному сервісі. Щодня магазини «Близенько» обслуговують понад 80 тис. покупців.

Підприємство запевняє партнерів та клієнтів, що завжди працювало та продовжує працювати виключно в правовому полі згідно вимог чинного законодавства України.

Так, згідно із повідомленням БЕБ України (https://esbu.gov.ua/…/beb-rozkrilo-chergovu-zlochinnu…), на яке є посилання у статті, за результатами обшуків офісних приміщень компанії, що отримала незаконне відшкодування податку на додану вартість, вилучили понад 21 млн. грн, 95 тис. євро, 10 тис. доларів США готівкою, загалом в еквіваленті понад 25 млн. грн.

Однак, на офіційному сайті БЕБ України відсутня будь-яка інформація, яка б дала підстави стверджувати про те, що до кримінального провадження за вказаним вище фактом незаконного відшкодування ПДВ, що перебуває у провадженні детективів БЕБ України, причетні керівництво компанії мережі магазинів «Близенько» чи її власник.

Тим не менш, автор статті, посилаючись на «власні джерела в правоохоронних органах», допустила оприлюднення неперевіреної та недостовірної інформації про причетність посадових осіб мережі магазинів «Близенько» та Олександра Бережанського до незаконного відшкодування ПДВ.

Повідомляємо, що в 2021-2022 роках ПП «МЕРЕЖА-СЕРВІС ЛЬВІВ» взагалі не здійснювало відшкодування з бюджету ПДВ, а тому в жодному разі не могло завдати державі збитків у вигляді незаконного бюджетного відшкодування ПДВ на майже 35,4 млн грн., як про це вказується у статті.

Ще одним підтвердженням недостовірності опублікованої у статті інформації є те, що жодних коштів БЕБ України у вищевказаного підприємства не вилучало. Окрім того, наголошуємо, що жодній посадовій особі ПП «МЕРЕЖА-СЕРВІС ЛЬВІВ» повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень не вручалися.

Отже, Інтернет-видання ZAXID.NET оприлюднило недостовірну інформацію про нібито причетність керівництва мережі магазинів «Близенько» до незаконного відшкодування з бюджету ПДВ у той час, коли таке відшкодування взагалі не здійснювалось, чим завдало шкоди іміджу та діловій репутації мережі «Близенько», яку компанія вибудовувала роками.

Так само у статті опубліковано недостовірну інформацію про вилучення у власника мережі «Близенько» 25 млн.грн.

В своє чергу, ПП «МЕРЕЖА-СЕРВІС ЛЬВІВ» належно сплачує до бюджету податки (лише у 2022 році до бюджету сплачено понад 60 млн. грн., що на 46 % більше, ніж у 2021 році) та не вчиняло жодних правопорушень у процесі здійснення господарської діяльності. Керівництво ПП «МЕРЕЖА-СЕРВІС ЛЬВІВ» суворо дотримується прав працівників, яких на сьогодні налічується понад 1300 осіб, своєчасно здійснює виплату заробітної плати, інших виплат, які належать їм згідно чинного законодавства, та сплачує ПДФО, ЄСВ тощо. Не відповідає дійсності і викладена у статті інформація про те, що «Держпраці виявила сотні неоформлених працівників мережі». Відповідно до акту перевірки Головного управління Держпраці у Львівській області від 17.09.2021 №ЛВ 12031/1353/АВ зазначені факти в ході перевірки не встановлені.

Відсутність офіційних повідомлень БЕБ України щодо причетності тих чи інших осіб до виявлених кримінальних правопорушень пов’язане із вимогами чинного кримінального процесуального законодавства щодо таємниці досудового розслідування. Водночас, залишаються незрозумілими причини того, чому ZAXID.NET за браком підтвердженої та офіційної інформації вдалось до оперування неперевіреними фактами і пов’язало вказані вище кримінальні правопорушення саме із посадовими особами мережі магазинів «Близенько», що спричинило викривлення дійсних обставин та стало підґрунтям для неправильних висновків.

Бенефіціарний власник Олександр Бережанський припускає, що поява такої публікації стосовно мережі магазинів «Близенько», можливо, зумовлена його відмовою на пропозиції продати мережу. Власник не має наміру здійснювати продаж мережі «Близенько», а навпаки планує її розширення у Західному регіоні України. «Мабуть, це така спроба вплинути на моє рішення щодо відмови продати мережу магазинів «Близенько», – наголосив пан О. Бережанський.

Вважаємо за необхідне також зазначити, що крім того, що компанія здійснює ведення підприємницької діяльності із дотриманням усіх вимог чинного законодавства, сплатою податків та обов’язкових платежів, особливо у цей складний для українського народу час, власником мережі магазинів «Близенько» здійснюється також і благодійна діяльність. Зокрема, благодійна допомога на постійній основі надавалась благодійним фондам, дитячим будинкам, дітям-сиротам, важкохворим дітям, малозабезпеченим сім’ям та безпритульним. А після початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України 24.02.2022 р. та початку війни, власник мережі магазинів «Близенько» продовжив надавати допомогу і на потреби Збройних Сил України, осіб, які втратили дім та вимушено переселились у зв’язку з російською агресією. Зокрема, на потреби військових були безкоштовно передані (або профінансовано придбання), у тому числі за допомогою волонтерів автомобілі (позашляховики та вантажні автомобілі), тепловізори, старлінки, генератори, дрони, рації, продукти харчування, ліки, військовий одяг, тактичне спорядження. Також, численна допомога надавалась мешканцям міст, які перебували під постійними обстрілами або окупацією, в тому числі шляхом надання продуктів харчування, засобів гігієни та першої необхідності, санітарних засобів тощо. Загальна сума наданої благодійної допомоги обчислюється десятками мільйонів гривень.

Враховуючи оприлюднення статті, що містить неправдиві відомості, юристи ПП «МЕРЕЖА-СЕРВІС ЛЬВІВ» готують звернення до редакції ZAXID.NET щодо спростування недостовірної інформації. У випадку ігнорування звернення або відмови у публікації спростування недостовірної інформації, компанія залишає за собою право на захист своїх прав та законних інтересів, у тому числі стягнення завданої шкоди, у судовому порядку.

Також, наполегливо просимо усі Інтернет-видання утриматися від публікацій неперевіреної та недостовірної інформації про мережу магазинів «Близенько», її керівництво та власника Олександра Бережанського, та видалити зі своїх сторінок або спростувати неправдиві відомості».