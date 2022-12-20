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За добу окупанти вбили 5 цивільних в Україні

Ольга Денисяка

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Впродовж 19 грудня внаслідок обстрілів російських окупантів в Україні загинули 5 цивільних осіб. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За даними обласних військових адміністрацій, в Донецькій області загинули троє людей, ще п‘ятеро – отримали поранення. В Херсонській області загинули двоє цивільних та троє – отримали поранення.

Зазначимо, голова Херсонської ОВА раніше повідомив, що 19 грудня російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули та троє поранені.

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