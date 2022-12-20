Резніков: 300 танків, про які говорив Залужний, – це потреби конкретної операції

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, що заява головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про 300 танків, 700 БМП та 500 гаубиць стосувалася лише однієї конкретної операції, а не усіх потреб України. Про це пише Українська правда.

«Я б уточнив думку генерала Залужного, бо не всі його правильно дочитали. Він сказав, що може перемогти в цій війні в цілому, а окремо назвав цифру потреб для конкретної операції», – наголосив Резніков.

Міністр додав, що для перемоги, що включає звільнення усіх українських територій та вихід на кордон 1991 року, потрібно більше техніки та озброєння, про що Україна інформує своїх партнерів.

Нагадаємо, в інтерв’ю виданню The Economist головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Збройні сили України готуються до великої військової операції.

Він також додав, що Україна матиме змогу вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та пів тисячі гаубиць.