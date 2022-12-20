На Золочівщині в ДТП загинули двоє людей

Неподалік міста Броди у Золочівському районі зіткнулися два автомобілі. Унаслідок удару двоє людей загинули та двоє постраждалих, серед них – дитина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, за даними правоохоронців, аварія сталася у вівторок, 20 грудня, близько 12:40 год. на автодорозі Броди-Червоноград, поблизу міста Броди у Золочівському районі.

За попередньою інформацією, зіткнулися автомобілі ВАЗ-2110 та «Мерседес». унаслідок зіткнення водій ВАЗа та його пасажир від отриманих травм померли на місці, водійка «Мерседеса» та її 14-річна донька були госпіталізовані.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.