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Львівські медики виконали унікальну операцію дитині з вадою нирок

Ольга Денисяка

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Роботизовану пієлопластику дитині в Україні виконали вперше. Оперували хірурги лікарні святого Миколая та лікарні святого Пантелеймона Першого медичного об’єднання Львова під час повітряної тривоги та зі світлом від генератора. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Маленьку пацієнтку звуть Маринкою. Вона з Вінниці. Їй 8 років. Дівчинка мала гідронефроз: через патологічне звуження судини сеча не виходила повністю з нирки. Без хірургічного втручання з часом дівчинка могла втратити нирку, адже орган просто не зміг би виконувати свою функцію. Маринка з цією вадою народилася. Однак усі вісім років жодним чином себе не проявляла. Ваду виявили випадково – під час планового УЗД.

За допомогою сім’я дівчинки звернулася спеціалістів у Львові. Аби виконати втручання максимально безпечно і мінімально травматично, медики вирішили задіяти робота-хірурга Da Vinci.

До черевної порожнини хірурги дісталися через три маленькі проколи й завели туди відеокамеру. Виділили збиральну систему нирки й побачили, що на сечові шляхи сильно тиснула частина ниркових судин. Тоді виконали пієлопластику – сформували новий канал таким чином, щоб судини не перешкоджали сечовидільним процесам.

«Роботизована пієлопластика – найсучасніший і найшвидший метод лікування гідронефрозу. Система Da Vinci дозволяє мінімізувати травматизацію та крововтрату під час під хірургічного втручання, скоротити перебування пацієнта в лікарні та пришвидшити реабілітаційний період», – наголошують медики.

Зараз дівчинка почувається добре. Їй встановили стент – циліндричну конструкцію для розширення сечоводу, з яким дитина ходитиме впродовж одного місяця. У подальшому цю конструкцію видалять цистоскопічно під короткою седацією.

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