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«Укрзалізниця» запускає «лижний експрес» до Карпат

Наталя Дуляба

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Напередодні Нового року «Укрзалізниця» відновлює роботу «лижного експресу», який курсуватиме з Києва до Славського. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі перевізника.

Так, поїзд №745/746 Київ – Славське довезе всіх охочих до гір і повернеться назад до столиці ще до комендантської години. Потяг почне курсувати з 30 грудня. Із Києва він вирушатиме щодня о 5:59 год. і прибуватиме до Славського о 13:55 год. Зворотно рейс відправлятиметься о 14:10 год. і прибуватиме до Києва о 22:07 год.

Поїзд їхатиме через станції Святошин, Коростень, Дубно, Підзамче, Львів, Стрий та Сколе.

Квитки вже можна купити в застосунку «Укрзалізниці», в чат-боті та на сайті.

Нагадаємо, «лижний експрес» до Славського «Укрзалізниця» запустила наприкінці 2020 року. Завдяки швидкісному потягу, який починає курсувати напередодні зимових свят, туристи мають нагоду оперативно доїхати в Карпати.

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